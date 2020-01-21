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Новый вирус в Китае. За разработку вакцины взялись ученые из США

Новый вирус в Китае. За разработку вакцины взялись ученые из США - Фото
Больница в Ухане (Фото: EPA)
21.01.2020, 09:38

Ученым понадобится несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза испытаний, и более года, прежде чем вакцина может стать общедоступной

Национальный институт здравоохранения США (NIH) начал работу над созданием вакцины против нового вируса из Китая, вызывающего пневмонию. Об этом сообщает CNN.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявляет, что сейчас NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины.

Также ученый отметил, что им понадобится несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний. Чтобы вакцина стала общедоступной исследователям нужно более года.

  • Новый вирус, появился на рыбном рынке в городе Ухане, однако уже распространился и за его пределы. 
  • Специалисты Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что число инфицированных уже превысило 1700 человек.
  • Вирус относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии.
  • 20 января Китай подтвердил, что новый вирус передается людьми – заболели врачи.

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Китай вирус пневмония
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