Новый вирус в Китае. За разработку вакцины взялись ученые из США

Национальный институт здравоохранения США (NIH) начал работу над созданием вакцины против нового вируса из Китая, вызывающего пневмонию. Об этом сообщает CNN.
Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США доктор Энтони Фаучи заявляет, что сейчас NIH делает первые шаги в направлении разработки вакцины.
Также ученый отметил, что им понадобится несколько месяцев, прежде чем начнется первая фаза клинических испытаний. Чтобы вакцина стала общедоступной исследователям нужно более года.
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