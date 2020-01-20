Китай подтвердил: новый вирус передается людьми – заболели врачи

Смертельный коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в Китае, способен передаваться не только животными, но и от человека к человеку. Об этом сообщили сегодня, 20 января, власти КНР, которые ранее отрицали такую возможность, передает Deutsche Welle.
В частности, сообщается, что доказан факт того, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса.
Глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань, сделавший это заявление, также подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.
В настоящее время известно о 14-ти заболевших в КНР медработниках.
Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.
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