Китай подтвердил: новый вирус передается людьми – заболели врачи

Около больницы в Ухане (Фото, EPA)

Смертельный коронавирус нового типа, вызвавший вспышку пневмонии в Китае, способен передаваться не только животными, но и от человека к человеку. Об этом сообщили сегодня, 20 января, власти КНР, которые ранее отрицали такую возможность, передает Deutsche Welle.

В частности, сообщается, что доказан факт того, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны с именно этим типом передачи вируса.

Глава команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань, сделавший это заявление, также подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные.

В настоящее время известно о 14-ти заболевших в КНР медработниках.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение принять решительные меры для того, чтобы остановить распространение заболевания.

Ранее сегодня Китай настаивал на том, что переносить вирус способны только животные. Китайские медики зарегистрировали около 220 подтвержденных случаев инфицирования, три человека скончались.

Новый вирус, появился на рыбном рынке в городе Ухане, однако уже распространился и за его пределы.

Специалисты Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что число инфицированных уже превысило 1700 человек.

Вирус относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии.

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