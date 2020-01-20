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Неизвестный вирус в Китае. Количество заболеваний резко возросло

Неизвестный вирус в Китае. Количество заболеваний резко возросло - Фото
Вирус (иллюстративное фото depositphotos.com)
20.01.2020, 08:17

До 19 января было зафиксировано 60 случаев заражения, к утру 21 января их количество возросло до 198

Китайские власти сообщили, что за последние несколько дней резко возросло число заболеваний неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии, передает DW.

На данный момент подтверждены 198 случаев инфицирования. Трое людей погибли, 25 были выписаны. 35 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 9 – в критическом.

Новый вирус, появился на рыбном рынке в городе Ухане, однако уже распространился и за его пределы. Китайские власти заявляют, что вирус не передается от человека к человеку, а источником инфицирования являются животные. Однако британские эпидемиологи ставят это утверждение под сомнение.

  • Специалисты Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона считают, что число инфицированных уже превысило 1700 человек.

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