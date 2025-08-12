"О боже, РФ подошла на 12 км". ВСУ объяснили ситуацию в Доброполье и как отображают карты
Российские войска в районе города Доброполье и Покровского направления в Донецкой области используют тактику малых групп, которые пытаются проникнуть вглубь украинских позиций. Это создает ложное впечатление продвижения на картах из открытых источников. Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" подполковник Виктор Трегубов.
По его словам, россияне используют тактику просачивания – определенное количество малых групп постоянно поддерживает давление на украинские позиции и пытается обойти первую линию, пробраться сквозь зону и пройти дальше.
"Когда они идут дальше, они пытаются вступать в огневой контакт с украинскими ребовцами, или с украинскими дронщиками, или пытаются где-то накапливаться", – отметил Трегубов.
Спикер подчеркнул, что это малые группы по несколько человек и их присутствие фиксируется на картах из открытых источников.
"Но надо понимать, что речь не идет о том, что они взяли эту территорию под контроль. Речь идет о том, что туда пробралась малая группа россиян в количестве 5-10 человек – и это совершенно не так, как оно выглядит на карте", – пояснил спикер.
Он добавил, что это не означает, что враг контролирует весь путь, который прошел.
"Они (российские войска. – Ред.) прошли путь и пытались где-то спрятаться в подвале, и, конечно, туда прибыли резервы украинских сил для их уничтожения", – подытожил Виктор Трегубов.
Ранее OSINT-проект Deepstate зафиксировал продвижение оккупантов на северо-востоке от Доброполья Донецкой области.
По данным их карты, это продвижение оккупантов составило около 9 километров.
11 августа оперативно-стратегическое командование войск "Днепр" (бывшее "Хортица") сообщило, что на Добропольском и Покровском направлениях оккупанты пытаются просачиваться малыми группами через первую линию украинской обороны, однако о контроле над территорией речь не идет.
- 25 июля президент сообщал, что российские диверсанты до семи раз заходили в Покровск, но их уничтожают. Враг не продвигается на этом направлении.
- 5 августа Генштаб опроверг информацию об окружении Сил обороны в Покровске.
- 12 августа в "Азове" сообщили, что 1-й корпус Нацгвардии занял определенную полосу обороны на Покровском направлении.
Комментарии (0)