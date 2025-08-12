"О боже, росіяни просунулись на 12 км". ЗСУ пояснили ситуацію в Добропіллі і як складаються мапи

За словами речника, у районі Добропілля фіксуються лише малі групи росіян, що не означає взяття території під контроль

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські війська в районі міста Добропілля та Покровського напрямку на Донеччині використовують тактику малих груп, які намагаються проникнути вглиб українських позицій. Це створює хибне враження просування на мапах із відкритих джерел. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" підполковник Віктор Трегубов.

За його словами, росіяни використовують тактику просочення – певна кількість малих груп постійно підтримує тиск на українські позиції та намагається обійти першу лінію, пробратися крізь зону та пройти далі.

"Коли вони йдуть далі, вони намагаються вступати до вогневого контакту з українськими ребівцями, або з українськими дронщиками, або намагаються десь накопичуватися", – зазначив Трегубов.

Речник наголосив, що це малі групи по кілька осіб і їх присутність фіксується на неофіційних мапах.

"І тому на мапах з відкритих джерелах здається, що ось "о боже, росіяни просунулися" там на... в останній раз лунало, здається, 12 кілометрів вглибину української території. Але треба розуміти, що мова не йде про те, що вони взяли цю територію під контроль. Мова йде про те, що туди пробралася мала група росіян у кількості 5–10 осіб – і це абсолютно не так, як воно виглядає на карті", – пояснив речник.

Він додав, що це не означає, що ворог контролює весь шлях, який пройшов.

"Вони (російські війська. – Ред.) пройшли шлях і намагалися десь сховатися у підвалі, і, звісно, туди прибули резерви українських сил для їхнього знищення", – підсумував Віктор Трегубов.

Раніше OSINT-проєкт Deepstate зафіксував просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області.

За даними їхньої мапи, це просування окупантів становило близько 9 кілометрів.

11 серпня оперативно-стратегічне командування військ "Дніпро" (колишнє "Хортиця") повідомило, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.