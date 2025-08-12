"Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку
Бійці "Азову" (Фото: facebook.com/azov.media)

Кілька днів тому 1-й корпус Нацгвардії "Азов" зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Про це повідомляє пресслужба "Азову".

"Ситуація залишається складною та динамічною. Противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці", – повідомили в корпусі.

Зазначається, що підрозділи корпусу спланували та вжили заходів щодо блокування сил противника у визначеному районі.

Раніше OSINT-проєкт Deepstate зафіксував просування окупантів на північному сході від Добропілля Донецької області.

За даними їхньої мапи, це просування окупантів склало близько 9 кілометрів.

"Після остаточного закріплення та накопичення, будуть обов'язкові спроби рухатися в глибину території, а також будуть підтягуватися екіпажі дронів, які ускладнять перебудову альтернативної логістики й утримання навколишніх позицій для Сил оборони. З таким розвитком подій, якщо він не зміниться, ми можемо наштовхнутися на момент, що Добропілля впаде швидше, ніж Покровськ", – повідомляли у Deepstate.

11 серпня оперативно-стратегічне командування військ "Дніпро" (колишнє "Хортиця") повідомило, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просочуватися малими групами через першу лінію української оборони, проте про контроль над територією не йдеться.

