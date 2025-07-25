Російські диверсанти до семи разів заходили у Покровськ, але вони знищуються – Зеленський
Російські диверсанти малими групами до семи разів заходили у Покровськ, проте такі окупанти знищуються українськими захисниками, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня.
"Вони [росіяни на фронті] не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русским" дуже важко – це для нас добре. І "русские" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас. Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає", – заявив глава держави.
За словами президента, росіяни "розуміють, що отримають по шапці" – і тому здійснюють більш військово-інформаційні операції, наприклад, як в ситуації з Покровськом.
За цей час до Покровська від п'яти до семи разів заходили російські диверсійно-розвідувальні групи по два-шість окупантів, а один раз загарбники намагалися закріпити 12 військових, повідомив Зеленський, посилаючись на дані головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
"[Росіяни] пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", – заявив глава держави.
Він додав, що російський тиск є "всюди" на фронті – на Покровському, Харківському і Куп'янському напрямках, але зауважив, що "наші хлопці стоять".
Умовним успіхом для окупантів є захід диверсантів до Дніпропетровської області, оскільки загарбники з цього можуть робити інформаційні перемоги, зауважив президент.
За його даними, ситуація на адмінмежі Дніпропетровщини є такою самою, як у Покровську: росіяни заходять на поле, де "просто живого місця немає" і де не стоять українські військові – ті натомість є на відстані й "знищують все що можна".
У таких умовах, наголосив Зеленський, все одно, чи "зайшли вони [росіяни] туди, чи не зайшли".
Стосовно Сумського напрямку, глава держави заявив, що у захисників там "набагато краща ситуація, ніж була".
"За цей місяць-півтора, я думаю, там є нормальні кроки", – розповів президент.
На його думку, Суми та Покровський напрямки залишаються інтересом для окупантів, а "Дніпропетровську область – [окупанти] дуже хочуть".
За даними українського аналітичного проєкту Deepstate, диверсійні групи РФ змогли проникнути до Покровська через те, що "в однієї з бригад банально закінчилася піхота, а також [через] недостовірне подання обстановки на місцях".
Deepstate заявив 25 липня, що останніми днями тривала активна зачистка в районі села Троянда та парку Ювілейний на околицях міста, більшість з окупантів ліквідовано Силами оборони.
- Про знищення захисниками російської ДРГ, що намагалась проникнути у Покровськ, 18 липня повідомляв головком ЗСУ Сирський. За два дні президент Зеленський написав, що захисники і далі знищують російських диверсантів на Покровському та інших напрямках.
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