Російські диверсанти до семи разів заходили у Покровськ, але вони знищуються – Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Російські диверсанти малими групами до семи разів заходили у Покровськ, проте такі окупанти знищуються українськими захисниками, повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 24 липня.

"Вони [росіяни на фронті] не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русским" дуже важко – це для нас добре. І "русские" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас. Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає", – заявив глава держави.

За словами президента, росіяни "розуміють, що отримають по шапці" – і тому здійснюють більш військово-інформаційні операції, наприклад, як в ситуації з Покровськом.

За цей час до Покровська від п'яти до семи разів заходили російські диверсійно-розвідувальні групи по два-шість окупантів, а один раз загарбники намагалися закріпити 12 військових, повідомив Зеленський, посилаючись на дані головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"[Росіяни] пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", – заявив глава держави.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Він додав, що російський тиск є "всюди" на фронті – на Покровському, Харківському і Куп'янському напрямках, але зауважив, що "наші хлопці стоять".

Умовним успіхом для окупантів є захід диверсантів до Дніпропетровської області, оскільки загарбники з цього можуть робити інформаційні перемоги, зауважив президент.

За його даними, ситуація на адмінмежі Дніпропетровщини є такою самою, як у Покровську: росіяни заходять на поле, де "просто живого місця немає" і де не стоять українські військові – ті натомість є на відстані й "знищують все що можна".

У таких умовах, наголосив Зеленський, все одно, чи "зайшли вони [росіяни] туди, чи не зайшли".

Стосовно Сумського напрямку, глава держави заявив, що у захисників там "набагато краща ситуація, ніж була".

"За цей місяць-півтора, я думаю, там є нормальні кроки", – розповів президент.

На його думку, Суми та Покровський напрямки залишаються інтересом для окупантів, а "Дніпропетровську область – [окупанти] дуже хочуть".