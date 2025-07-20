Сили оборони продовжують знищувати диверсантів РФ на Покровському та інших напрямках – Зеленський

Володимир Зеленський та Олександр Сирський (Фото: Офіс президента)

Українські захисники продовжують знищувати російських диверсантів на Покровському та інших напрямках, повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Наші сили продовжують знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках. Тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції", – розповів глава держави.

За його словами, українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, аби виявляти та знешкоджувати таку активність загарбників.

Раніше, 18 липня, Сирський повідомив, що у Покровськ намагалася проникнути російська диверсійно-розвідувальна група, але вона була викрита і знищена ЗСУ.

Також президент обговорив з головкомом ситуацію у прикордонних районах Сумської області.

"Вдячний усім залученим підрозділам за повне виконання поставлених завдань. Особливо відзначу 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду за дії саме на Покровському напрямку, а за оборону Сумщини – 225-й окремий штурмовий полк та 80-ту окрему десантно-штурмову Галицьку бригаду", – зазначив Зеленський.

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Окрім цього, Сирський доповів й стосовно українських далекобійних ударів, у тому числі щодо частоти та ефективності глибинних атак. Зеленський зауважив, що російська логістика "має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни".

Також, додав президент, головком разом з міністром оборони Денисом Шмигалем та секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим цими днями опрацьовують "всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів". Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про дрони-перехоплювачі для захисту українських населених пунктів від російських ударних БпЛА.

"Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти", – анонсував президент.

Шмигаль, після наради з Умєровим та своїми профільними заступниками, повідомляв, що Україна масштабуватиме всередині країни виробництво дронів-перехоплювачів й закуповуватиме у партнерів ті БпЛА, які вже позитивно себе зарекомендували.

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