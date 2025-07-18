Шмигаль зустрівся з Сирським, готують нове постачання озброєння ЗСУ
Міністр оборони Денис Шмигаль зустрівся з головнокомандувачем генералом Олександром Сирським та обговорив плани з постачання озброєння для Сил оборони. Про це Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.
На зустрічі також був присутній начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов.
Учасники обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності України та потреби військових.
"Готуємо нове постачання озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів", – повідомив Шмигаль.
Також ішлося про посилення обороноздатності України на тлі російського наступу.
"Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", – написав міністр оборони.
- Верховна Рада призначила колишнього прем'єра Дениса Шмигаля новим міністром оборони 17 липня.
- 18 липня Шмигаль провів першу нараду як міністр оборони зі своїми заступниками, а також зустрівся з президентом Зеленським.
Коментарі (0)