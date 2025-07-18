Шмигаль зустрівся з Сирським, готують нове постачання озброєння ЗСУ

Олександр Сирський, Денис Шмигаль та Андрій Гнатов (Фото: Telegram Дениса Шмигаля)

Міністр оборони Денис Шмигаль зустрівся з головнокомандувачем генералом Олександром Сирським та обговорив плани з постачання озброєння для Сил оборони. Про це Шмигаль повідомив у Telegram-каналі.

На зустрічі також був присутній начальник Генерального штабу генерал-майор Андрій Гнатов.

Учасники обговорили ситуацію на фронті, збільшення оборонної самостійності України та потреби військових.

"Готуємо нове постачання озброєння для наших захисників, зокрема за підтримки міжнародних партнерів", – повідомив Шмигаль.

Також ішлося про посилення обороноздатності України на тлі російського наступу.

"Важливо, щоб будь-які наступальні спроби ворога розбивалися об міць української армії", – написав міністр оборони.