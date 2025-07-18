Дрони і далекобійні удари: Зеленський зустрівся з новопризначеним главою МО Шмигалем
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля – серед тем контрактування дронів і забезпечення далекобійних ударів по РФ. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.
"Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони", – розповів Зеленський.
Також, додав президент, вони зі Шмигалем обговорили забезпечення глибинних ударів по загарбниках, їх частоту та пріоритетні завдання: "Вдячний усім залученим підрозділам за влучність".
Глава держави повідомив, що на 21 липня керівник Міноборони готує представлення конкретної програми роботи його відомства та ключові пріоритети, що будуть утілені короткостроково, у наступні тижні, і середньостроково, у наступні пів року.
- Раніше, вранці 18 липня, Шмигаль провів першу нараду зі своїми заступниками: говорили про нарощення українського виробництва, якісне забезпечення воїнів, дебюрократизацію й цифровізацію процесів, посилення взаємодії з міжнародними партнерами.
- П'ятеро співбесідників LIGA.net з різних структур Сил безпеки та оборони заявляли, що Шмигалю буде найлегше розібратися у роботі МО. Водночас, як зазначав глава громадської антикорупційної ради при Міноборони Гудименко, якщо посадовець не поставить собі за мету змінити відомство, то проблеми лише погіршаться.
- Ексзаступник колишнього глави Міноборони Умєрова заявив LIGA.net, що надмірно централізована бюрократія у відомстві гальмувала ухвалення багатьох, навіть елементарних рішень, оскільки керівник МО нібито уникав залучення до буденної роботи.
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