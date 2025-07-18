Дрони і далекобійні удари: Зеленський зустрівся з новопризначеним главою МО Шмигалем

Володимир Зеленський та Денис Шмигаль (Фото з попередньої зустрічі: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь новопризначеного міністра оборони Дениса Шмигаля – серед тем контрактування дронів і забезпечення далекобійних ударів по РФ. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах.

"Вже триває фактично аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Зокрема, це стосується дронів, і особливо дронів-перехоплювачів. Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони", – розповів Зеленський.

Також, додав президент, вони зі Шмигалем обговорили забезпечення глибинних ударів по загарбниках, їх частоту та пріоритетні завдання: "Вдячний усім залученим підрозділам за влучність".

Глава держави повідомив, що на 21 липня керівник Міноборони готує представлення конкретної програми роботи його відомства та ключові пріоритети, що будуть утілені короткостроково, у наступні тижні, і середньостроково, у наступні пів року.