Росія збільшує кількість особового складу, ракет і дронів. Сирський заявив про ходи у відповідь

Олександр Сирський (Фото: t.me/osirskiy)

У червні Росія в 1,6 раза збільшили кількість ракет і дронів під час атак по Україні. Також ворог збільшив кількість військових на фронті, про це повідомив головком Збройних Сил України Олександр Сирський, підбиваючи підсумки червня.

За словами головкома, росіяни впродовж минулого місяця намагалися розбалансувати оборону України, збільшували інтенсивність та кількість ударів. Завдання Сил оборони полягало у стримуванні ворога та стабілізації обстановки на фронті на "загрозливих напрямках".

"Насамперед Північнослобожанському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському, де ворог зосереджує свої основні зусилля, створив найбільшу концентрацію військ та, на жаль, відчутно переважає в силах і засобах", – зазначив Сирський.

Також ворог збільшує кількість військ, долучених до війни проти України, та нарощує виробництво ракет і дронів. Україна змушена шукати нові тактичні й технологічні рішення для протидії окупантам, зазначив головком.

Він наголосив, що протягом червня Сили оборони виконали 115 вогневих завдань за напрямком DeepStrike, а артилерія уразила 2864 цілі ворога. Під час масованих атак знищено 4000 засобів повітряного нападу.

Пріоритети наразі – зміцнення та підвищення ефективності системи протиповітряної оборони. Також війна з Росією вимагає проведення мобілізації та рекрутингу.

За словами Сирського, у цьому питанні є певні проблеми, але головне – забезпечити нормальне ставлення до людей та належну підготовку. До того ж зросли показники повернення військових, які вчинили самовільне залишення частини (СЗЧ).

"На нараді проаналізували порушення порядку призову за мобілізацією в кількох регіонах. Виявили помилки та недоліки, які мають бути проаналізовані й виправлені", – сказав він.

Також Україна, з огляду на нестабільність міжнародної ситуації, шукає нові способи отримання та придбання зброї та техніки. Незмінною залишається вимога до розвитку напрямку ударних дронів, які компенсують застосування артилерійських снарядів.

"Збройні Сили України і надалі стоятимуть стіною та руйнуватимуть плани ворога щодо його "літнього наступу". Кров’ю і потом. Завдяки підтримці та єдності українського народу", – резюмував головком.