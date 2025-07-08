Россия увеличивает число личного состава, ракет и дронов. Сырский заявил о ходах в ответ

Александр Сырский (Фото: t.me/osirskiy)

В июне Россия в 1,6 раза увеличила количество ракет и дронов во время атак по Украине. Также враг увеличил количество военных на фронте, об этом сообщил главком Вооруженных Сил Украины Александр Сырский, подводя итоги июня.

По словам главкома, россияне в течение прошлого месяца пытались разбалансировать оборону Украины, увеличивали интенсивность и количество ударов. Задача сил обороны заключалась в сдерживании врага и стабилизации обстановки на фронте на "угрожающих направлениях".

"Прежде всего Северослобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском, где враг сосредотачивает свои основные усилия, создал наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладает в силах и средствах", – отметил Сырский.

Также враг увеличивает количество войск, вовлеченных в войну против Украины, и наращивает производство ракет и дронов. Украина вынуждена искать новые тактические и технологические решения для противодействия оккупантам, отметил главком.

Он подчеркнул, что в течение июня Силы обороны выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike, а артиллерия поразила 2864 цели врага. В ходе массированных атак уничтожено 4000 средств воздушного нападения.

Приоритеты – укрепление и повышение эффективности системы противовоздушной обороны. Также война с Россией требует проведения мобилизации и рекрутинга.

По словам Сырского, в этом вопросе есть определенные проблемы, но главное – обеспечить нормальное отношение к людям и надлежащую подготовку. К тому же выросли показатели возвращения военных, совершивших самовольное оставление части (укр. – СЗЧ).

"На совещании проанализировали нарушение порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Обнаружили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены", – сказал он.

Также Украина, учитывая нестабильность международной ситуации, ищет новые способы получения и приобретения оружия и техники. Неизменным остается требование к развитию направления ударных дронов, компенсирующих применение артиллерийских снарядов.

"Вооруженные Силы Украины и дальше будут стоять стеной и разрушать планы врага относительно его "летнего наступления". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", – резюмировал главком.