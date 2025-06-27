Россия создала на Покровском направлении самую многочисленную группировку – Сырский

Александр Сырский (Фото: Facebook-аккаунт главнокомандующего)

Покровское направление остается самым горячим, Россия сосредоточила там 111 000 личного состава – это самая многочисленная группировка. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский по итогам рабочей поездки.

По словам главкома, Покровское направление остается самым горячим на всей 1200-километровой протяженности линии фронта российско-украинской войны. Здесь ежедневно происходит не менее 50 боевых столкновений.

Читайте также Днепр – не цель. Объясняем, почему Россия стремится в Днепропетровскую область "Именно на этом направлении россияне создали самую многочисленную группировку – около 111 000 личного состава", – добавил Сырский. Он отметил, что россияне не оставляют попыток прорваться к административной границе Донецкой области. Они хотят сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, но прежде всего в демонстрационных целях. "Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную "ногу русского солдата", воткнуть флаг и провозгласить очередную псевдопобеду", – написал он. Главком подчеркнул, что особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накатывались на Покровском направлении две недели назад. Но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки – отброшены подальше от административной границы. Ситуация под контролем. Сырский пообщался с военнослужащими в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения и на последующих линиях обороны. Провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии Украины, которые сдерживают и уничтожают врага. Также он изучил оперативную обстановку, выяснил все проблемные моменты, дал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач. 18 июня сообщалось, что с начала 2025 года на Покровском направлении наблюдается значительное увеличение применения беспилотников украинскими бойцами.

21 июня Зеленский сообщал, что на территории Украины находятся 695 000 российских военнослужащих.