Донецкая ОВА: Константиновка находится на грани гуманитарной катастрофы

Константиновка (Иллюстративное фото: ГВА)

Из-за постоянных российских обстрелов город Константиновка в Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, из-за обстрелов почти половина города без света. Кроме того, 1900 домов в Сантуриновке остаются без газа, восстановить его подачу невозможно.

Водоснабжение – один раз в сутки с 17:00 до 20:00, всего 20-25% от потребности.

Филашкин подчеркнул, что из-за ударов дронами отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут в Дружковку работает ограниченно.

В городе установлено семь резервуаров и 11 емкостей для воды, действуют 12 скважин, шесть из которых с очисткой. Работает пять пунктов несокрушимости, еще два – в режиме ожидания.

Глава ОВА добавил, что, несмотря на все, в городе работают медики, коммунальщики, полиция и власть. Но оккупанты системно разрушают критическую инфраструктуру.

Он призвал жителей Константиновки эвакуироваться.

Карта: DeepState

Донецкая область ежедневно находится под массированными российскими обстрелами. В ночь на 22 июня Россия атаковала Славянск и Краматорск, в результате чего погиб подросток.

28 мая WP писала, что Россия этим летом начнет новое масштабное наступление в Донецкой области.