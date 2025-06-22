Россия ударила по Славянску и Краматорску, погиб подросток – фото

Под завалами дома в Краматорске могут находиться люди

Последствия атаки (Фото: t.me/VadymFilashkin)

В ночь на 22 июня Россия атаковала Славянск и Краматорск. Погиб подросток, разрушен жилой дом, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

В результате атаки на Славянск погиб 17-летний парень, еще три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, два админздания, четыре многоэтажки, производственное помещение и три автомобиля.

В Краматорске враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. Пока известно об одном раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются.

"Враг намеренно целит в гражданских. Опасность не исчезает ни на день", – отметил глава ОВА.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-под завалов частично разрушенной четырехэтажки в Краматорске деблокировали мужчину 1955 года рождения, спасли женщину и девочку 2010 года рождения.

В Славянске ликвидировано два пожара, в том числе в здании площадью 3000 м кв.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС