Россия ударила по Славянску и Краматорску, погиб подросток – фото
В ночь на 22 июня Россия атаковала Славянск и Краматорск. Погиб подросток, разрушен жилой дом, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
В результате атаки на Славянск погиб 17-летний парень, еще три человека ранены. Повреждены 32 частных дома, два админздания, четыре многоэтажки, производственное помещение и три автомобиля.
В Краматорске враг ударил по жилому дому и промышленной зоне. Пока известно об одном раненом, под завалами остается человек. Спасательные работы продолжаются.
"Враг намеренно целит в гражданских. Опасность не исчезает ни на день", – отметил глава ОВА.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что из-под завалов частично разрушенной четырехэтажки в Краматорске деблокировали мужчину 1955 года рождения, спасли женщину и девочку 2010 года рождения.
В Славянске ликвидировано два пожара, в том числе в здании площадью 3000 м кв.
- 21 июня Россия атаковала Сумы – повреждены частные дома в окрестностях. Вероятно, враг применил баллистику. А перед этим оккупанты дронами ударили по предприятию и многоэтажке в городе.
- Также враг массированно атаковал Полтавскую область, в результате чего есть попадание в объекты энергетики.