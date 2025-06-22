Россияне снова ударили по Сумам – повреждены частные дома
Поздно вечером 21 июня россияне снова нанесли удары по городу Сумы – повреждены частные дома на окраинах, сообщил руководитель обладминистрации Олег Григоров.
Об угрозе применения баллистического вооружения Воздушные силы ВСУ предупредили в 23:03.
О первом взрыве в Сумах местный филиал Суспільного написал за шесть минут до этого, о втором – в 23:21.
"Атаки на Сумскую общину продолжились и поздно вечером. После 23:00 прогремели мощные взрывы", – написал впоследствии Григоров.
Предварительно, взрывы – следствие удара РФ по окраинам Сум в Заречном районе.
Из-за атаки повреждены частные дома.
Проходит обследование территории, работают все экстренные службы, отметил руководитель ОВА.
- Ранее вечером оккупанты ударили беспилотниками по гражданскому предприятию и жилому дому в Сумах, были повреждения и пожар.