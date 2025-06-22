Росіяни знову вдарили по Сумах – пошкоджено приватні будинки
Пізно ввечері 21 червня росіяни знову завдали ударів по місту Суми – пошкоджено приватні будинки на околицях, повідомив керівник обладміністрації Олег Григоров.
Про загрозу застосування балістичного озброєння Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:03.
Про перший вибух у Сумах місцева філія Суспільного написала за шість хвилин до цього, про другий – о 23:21.
"Атаки на Сумську громаду продовжилися і пізно ввечері. Після 23:00 пролунали потужні вибухи", – написав згодом Григоров.
Попередньо, вибухи – наслідок удару РФ по околицях Сум у Зарічному районі.
Через атаку пошкоджено приватні будинки.
Наразі проходить обстеження території, працюють усі екстрені служби, зазначив керівник ОВА.
- Раніше ввечері окупанти вдарили безпілотниками по цивільному підприємству та житловому будинку у Сумах, були пошкодження та пожежа.