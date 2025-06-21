Росіяни вдарили дронами по підприємству та багатоповерхівці у Сумах

Фото: Telegram Олега Григорова

Російські окупанти вдарили безпілотниками по цивільному підприємству житловому будинку у місті Суми, повідомив керівник обладміністрації Олег Григоров.

Перший російський удар, що стався близько 17:30, прийшовся по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сум.

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Через обстріл було пошкоджено приміщення одного з підприємств, обійшлося без поранених. На місці атаки здійнялась пожежа. Фахівці ліквідовували наслідки атаки.

За попередніми даними, окупанти завдали цього удару дроном "Ланцет".

Про останню атаку стало відомо о 18:58, вона прийшлась по житловому сектору.

Безпілотник влучив у будинок на території громади – у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон.

"На місці працюють усі профільні служби. Мешканцям надається необхідна допомога", – зазначив Григоров.

Про постраждалих не повідомляється.

Фото: Telegram Олега Григорова

Фото: Telegram Олега Григорова

Фото: Telegram Олега Григорова