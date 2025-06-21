Росіяни вдарили дронами по підприємству та багатоповерхівці у Сумах
Російські окупанти вдарили безпілотниками по цивільному підприємству житловому будинку у місті Суми, повідомив керівник обладміністрації Олег Григоров.
Перший російський удар, що стався близько 17:30, прийшовся по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сум.
Через обстріл було пошкоджено приміщення одного з підприємств, обійшлося без поранених. На місці атаки здійнялась пожежа. Фахівці ліквідовували наслідки атаки.
За попередніми даними, окупанти завдали цього удару дроном "Ланцет".
Про останню атаку стало відомо о 18:58, вона прийшлась по житловому сектору.
Безпілотник влучив у будинок на території громади – у багатоповерхівці пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон.
"На місці працюють усі профільні служби. Мешканцям надається необхідна допомога", – зазначив Григоров.
Про постраждалих не повідомляється.
- Ввечері 20 червня окупанти вдарили "Ланцетом" по житловому будинку у Сумах – постраждала місцева жителька, були пошкодження.
- Заявлена дальність російських "Ланцетів", залежно від версії, становить 40-70 кілометрів, маса бойової частини – 1-3 кілограми.