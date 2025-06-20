Росіяни вдарили "Ланцетом" по будинку у Сумах – є постраждала
Російські загарбники вдарили дроном-камікадзе "Ланцет" по будинку у Сумах – є постраждала, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.
"Є влучання "Ланцета" у багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка – її зараз на кареті швидкої допомоги відвезли до лікарні", – розповів він.
Керівник обладміністрації Олег Григоров повідомив, що у Сумах через атаку дрона пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових будинках. За попередніми даними, йдеться про удар "Ланцета".
"Постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована", – розповів чиновник.
Також ввечері окупанти атакували Запорізький район – постраждала вагітна жінка.
"З мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота постраждалу зараз доправляють до лікарні. Їй надають усю необхідну допомогу", – написав керівник ОВА Іван Федоров.
- У ніч проти 20 червня окупанти спрямували на українські області 86 ударних дронів та імітаторів, є влучання у восьми локаціях.
- Харків двічі був під російським ударом. Відомо про чотирьох постраждалих, є пошкодження.
- Також окупанти били дронами по Одесі, у результаті чого виникли пожежі. Всього постраждало 13 осіб, з них троє – рятувальники. Відомо про пошкодження інфраструктури залізничного вокзалу.