Росіяни вдарили "Ланцетом" по будинку у Сумах – є постраждала

Пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових будинках

Наслідок удару РФ по Сумах 20 червня 2025 року (Фото: Telegram Олег Григоров)

Російські загарбники вдарили дроном-камікадзе "Ланцет" по будинку у Сумах – є постраждала, повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар.

"Є влучання "Ланцета" у багатоквартирний будинок. У результаті постраждала одна жінка – її зараз на кареті швидкої допомоги відвезли до лікарні", – розповів він.

Керівник обладміністрації Олег Григоров повідомив, що у Сумах через атаку дрона пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових будинках. За попередніми даними, йдеться про удар "Ланцета".

"Постраждала – 75-річна жінка, яка на момент атаки перебувала вдома. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована", – розповів чиновник.

ДОВІДКА Заявлена дальність російських дронів "Ланцет", залежно від версії, становить 40-70 кілометрів, маса бойової частини – 1-3 кілограми. Заявлена дальність російських дронів "Ланцет", залежно від версії, становить 40-70 кілометрів, маса бойової частини – 1-3 кілограми.

Також ввечері окупанти атакували Запорізький район – постраждала вагітна жінка.

"З мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота постраждалу зараз доправляють до лікарні. Їй надають усю необхідну допомогу", – написав керівник ОВА Іван Федоров.