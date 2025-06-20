Російські дрони пошкодили залізницю Одеського вокзалу
Внаслідок масованої дронової атаки Росії пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Про це повідомила Укразалізниця.
Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.
Фахівці Укрзалізниці вже працюють над ліквідацією наслідків.
Рух поїздів здійснюється за графіком, минулося без постраждалих.
Загалом в Одесі відомо про 10 влучань у ніч проти 20 червня. Вогнем повністю охопило чотириповерхівку, також постраждав 23-поверховий житловий будинок.
- Одеса й область регулярно потерпають від російських дронових атак. 17 червня РФ запустила по Одесі "шахеди", внаслідок чого виникли пожежі й руйнування. Десятки людей постраждали і двоє – загинули.