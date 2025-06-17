Війська РФ вдарили "шахедами" по Одесі. Постраждало пʼятеро людей, серед них дитина – фото
Наслідки атаки РФ (Фото: t.me/odeskaODA)

Росія 17 червня вранці атакувала дронами Одесу. Внаслідок удару виникли пожежі, є руйнування і пʼять постраждалих, серед яких дитина, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його даними, атака дронів на Одесу була масованою.

Унаслідок ворожого удару в місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Ідеться про житлові будинки, інклюзивний центр і дошкільний заклад, гаражі.

"Є постраждалі. Інформація про їхню кількість уточнюється", – додав Кіпер.

Близько о 06:17 Кіпер уточнив, що відомо про щонайменше п'ятьох поранених через російську атаку. Серед них є дитина.

Пізніше голова повідомив, що станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть бути люди.

Наслідки (Фото: t.me/odeskaODA)
Наслідки російської атаки (Фото: t.me/odeskaODA)
Наслідки (Фото: t.me/odeskaODA)
Наслідки (Фото: t.me/odeskaODA)
Наслідки (Фото: t.me/odeskaODA)
Наслідки (Фото: t.me/odeskaODA)
Наслідки (Фото: t.me/odeskaODA)
Наслідки (Фото: t.me/odeskaODA)
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