Росія масовано атакувала Київ. Вбила 14 людей, ще 55 – постраждали: фото

Наслідки атаки (Фото: t.me/movenko_rda)

Російські війська із вечора 16 червня до ранку 17 червня атакували Київ ракетами і дронами. Внаслідок удару у столиці щонайменше 18 потерпілих, виникли пожежі, є пошкодження багатоповерхівок.

За даними мера міста Віталія Кличка, найбільше постраждалих у Соломʼянському районі. Також внаслідок атаки загинула одна людина.

Це 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть. Він жив навпроти будинку у Соломʼянському районі, де медики надавали допомогу постраждалим від атаки.

У результаті російської атаки також пошкоджено житлові будинки у Святошинському й Соломʼянському районі. У Шевченківському районі виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, додав Віталій Кличко.

Крім того, росіяни пошкодили гуртожиток Київського авіаційного інституту, є поранені. Як повідомила виконувачка обов’язків ректора Ксенія Семенова, студентів і працівників пошкодженого корпусу вже переселяють.

За даними голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, горять нежитлові будівлі у Дарницькому та Святошинському районах, а в Дніпровському є руйнування промислової території. У Дарницькому пошкоджений дитячий садок.

Ткаченко повідомив, що станом на ранок відомо про 18 постраждалих. З них 12 поранених отримали першу медичну допомогу на місці.

Госпіталізація знадобилася шістьом постраждалим. До ранку пожежу на місцях влучень вдалося локалізувати. Пожежники та медики продовжують працювати.

"На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. Гуманітарний штаб розгорнутий за адресою вул. Академіка Шалімова, 9а (школа № 67). Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей", – додав він.

За даними Повітряних сил Збройних Сил України, повітряна тривога у Києві тривала понад сім годин.

ДОПОВНЕНО О 07:13. Як повідомив Віталій Кличко, внаслідок масованої атаки в столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них госпіталізували.

"У Соломʼянському районі зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці", – повідомив він.

Також за даними Ткаченка, попередньо відомо про 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись. Наразі тривають роботи з пошуку людей під завалами.

ДОПОВНЕНО О 08:08. Як повідомив Віталій Кличко, внаслідок масованої атаки в столиці постраждали вже 55 людей. Понад 40 людей доставили в медзаклади міста.

За даними мера, щодо загиблих точної інформації поки немає, оскільки на місцях працюють рятувальники.

"В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14", – повідомив Кличко.

У Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки Росії на столицю.

ДОПОВНЕНО О 08:24. Як заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі Київ 24, під час російського удару ракета пройшла аж до підвалу багатоповерхівки.

"Тому ми будемо підіймати великі конструкції для того, щоб точно сказати - скільки людей знаходиться під завалами. Ми пройшли всі квартири, щоб встановити, чи є серед жителів даного будинку поранені. Кілька людей ми вже врятували - це літні люди, яких завалило уламками", - повідомив журналістам Клименко.

Також він уточнив, що російські окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по багатоповерхівці.

Наслідки атаки (Фото: t.me/movenko_rda)

Наслідки атаки (Фото: t.me/movenko_rda)

Наслідки атаки (Фото: t.me/movenko_rda)