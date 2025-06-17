Россия массированно атаковала Киев. Повреждены многоэтажки, более 10 человек пострадали

В результате атаки также известно об одном погибшем

Последствия атаки (Фото: t.me/truexakyiv)

Российские войска с вечера 16 июня до утра 17 июня атаковали Киев ракетами и дронами. В результате удара в столице по меньшей мере 18 пострадавших, возникли пожары, повреждения многоэтажек.

По данным мэра города Виталия Кличко, больше всего пострадавших в Соломенском районе. Также в результате атаки погиб один человек.

Это 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть. Он жил напротив дома в Соломенском районе, где медики оказывали помощь пострадавшим от атаки.

Российская атака также повредила жилые дома в Святошинском и Соломенском районе. В Шевченковском районе возник пожар на верхних этажах жилого дома, добавил Виталий Кличко.

Кроме того, россияне повредили общежитие Киевского авиационного института, ранены. Как сообщила исполняющая обязанности ректора Ксения Семенова, студентов и работников поврежденного корпуса уже переселяют.

По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, также горят нежилые здания в Дарницком и Святошинском районах, а в Днепровском повреждена промышленная территория. В Дарницком также поврежден детский сад.

Ткаченко сообщил, что по состоянию на утро известно о 18 пострадавших. Из них 12 раненых получили первую медицинскую помощь на месте.

Госпитализация понадобилась шести пострадавшим. К утру пожар на местах попаданий удалось локализовать. Пожарные и медики продолжают работу.

"На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9,а (школа № 67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей", – добавил он.

По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, воздушная тревога в Киеве длилась более семи часов.