Россия массированно атаковала Киев. Повреждены многоэтажки, более 10 человек пострадали
Российские войска с вечера 16 июня до утра 17 июня атаковали Киев ракетами и дронами. В результате удара в столице по меньшей мере 18 пострадавших, возникли пожары, повреждения многоэтажек.
По данным мэра города Виталия Кличко, больше всего пострадавших в Соломенском районе. Также в результате атаки погиб один человек.
Это 62-летний гражданин США. Медики констатировали клиническую смерть. Он жил напротив дома в Соломенском районе, где медики оказывали помощь пострадавшим от атаки.
Российская атака также повредила жилые дома в Святошинском и Соломенском районе. В Шевченковском районе возник пожар на верхних этажах жилого дома, добавил Виталий Кличко.
Кроме того, россияне повредили общежитие Киевского авиационного института, ранены. Как сообщила исполняющая обязанности ректора Ксения Семенова, студентов и работников поврежденного корпуса уже переселяют.
По данным главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, также горят нежилые здания в Дарницком и Святошинском районах, а в Днепровском повреждена промышленная территория. В Дарницком также поврежден детский сад.
Ткаченко сообщил, что по состоянию на утро известно о 18 пострадавших. Из них 12 раненых получили первую медицинскую помощь на месте.
Госпитализация понадобилась шести пострадавшим. К утру пожар на местах попаданий удалось локализовать. Пожарные и медики продолжают работу.
"На второй локации вражеский удар повлек за собой разрушение конструкций жилой многоэтажки. Гуманитарный штаб развернут по адресу ул. Академика Шалимова 9,а (школа № 67). Спасатели ведут разбор завалов и поиск людей", – добавил он.
По данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, воздушная тревога в Киеве длилась более семи часов.
- 9 июня Польша поднимала истребители из-за очередной атаки РФ. В Киеве поврежден офис, в Ровно сообщалось о раненом.
- В ночь на 16 июня Россия атаковала Украину 138 дронами из которых удалось обезвредить 125 БпЛА.