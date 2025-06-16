Россия ударила по Украине 138 дронами. Основное направление – Донецкая область

Атака по Сумской области (Фото: t.me/kobzarartemsn)

В ночь на 16 июня Россия атаковала Украину 138 дронами из которых удалось обезвредить 125 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Основное направление удара – Донецкая область.

Враг запускал дроны из направлений городов Брянск, Курск, Орел и Шаталово. По состоянию на 08:00 сбито 84 БпЛА и еще 41 был локационно потерян или подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание в 10 локациях, еще в восьми упали сбитые БпЛА или их обломки.

В Киеве из-за вражеской атаки пострадал один человек – он в тяжелом состоянии, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Последствия российских ударов зафиксированы в Днепровском и Дарницком районах столицы.

В области также пострадавший, сообщил глава ОВА Николай Калашник. 60-летний житель Обуховского района получил резаные раны руки и лица, медики оказали необходимую помощь на месте. Также повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

В Киевской области работали силы ПВО, есть также сбитые вражеские цели.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за сутки в регионе погибли шесть человек, еще четверо были ранены.

В Запорожской области ранен 46-летний мужчина в результате атаки на Магдалиновку, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Всего за минувшие сутки враг нанес 426 ударов по 14 населенным пунктам региона.

Также россияне атаковали Сумы, сообщил мэр Артем Кобзарь. В городе зафиксированы два попадания в результате которых выбиты окна в домах. В одном из старостинских округов Сумской общины повреждены четыре частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

Фото: Сумская ОВА