Россия атаковала четырьмя баллистическими ракетами и 55 БпЛА: обезврежены 43 дрона

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 13 июня россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и пятью десятками ударных беспилотников, силы противовоздушной обороны обезвредили 43 цели. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 22:30 12 июня оккупанты запустили 55 ударных БпЛА и дронов-имитаторов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей.

Основные направления воздушного удара – Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских БпЛА. 28 – сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно потеряны.

Зафиксировано попадание в девяти локациях.

Днепропетровская областная военная администрация сообщила, что ночью оккупанты ударили ракетой по Межирицкой общине Павлоградского района. Повреждены четыре многоквартирных дома и шесть авто.

Под ракетной атакой находилась и Петропавловская община Синельниковского района. Повреждены 14 частных домов и машина.

По Славянской и Межевской общинам россияне ударили беспилотниками, попав по сельскохозяйственным предприятиям. Возникли пожары. Обошлось без погибших и пострадавших.

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА

Фото: Днепропетровская ОВА