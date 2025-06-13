Россия атаковала четырьмя баллистическими ракетами и 55 БпЛА: обезврежены 43 дрона
В ночь на 13 июня россияне атаковали Украину баллистическими ракетами и пятью десятками ударных беспилотников, силы противовоздушной обороны обезвредили 43 цели. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 22:30 12 июня оккупанты запустили 55 ударных БпЛА и дронов-имитаторов с направлений Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также четыре баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской и Ростовской областей.
Основные направления воздушного удара – Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежены 43 вражеских БпЛА. 28 – сбиты огневыми средствами поражения, 15 – локационно потеряны.
Зафиксировано попадание в девяти локациях.
Днепропетровская областная военная администрация сообщила, что ночью оккупанты ударили ракетой по Межирицкой общине Павлоградского района. Повреждены четыре многоквартирных дома и шесть авто.
Под ракетной атакой находилась и Петропавловская община Синельниковского района. Повреждены 14 частных домов и машина.
По Славянской и Межевской общинам россияне ударили беспилотниками, попав по сельскохозяйственным предприятиям. Возникли пожары. Обошлось без погибших и пострадавших.
- В ночь на 10 июня российская армия атаковала Украину 315 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами.
- 11 июня Россия атаковала Украину 85 беспилотниками, 49 из них были обезврежены.
- В ночь на 12 июня оккупанты применили 63 "шахеда" и дроны-имитаторы. Уничтожено 49 БпЛА.