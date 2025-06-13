Росія атакувала чотирма балістичними ракетами й 55 БпЛА: знешкоджено 43 дрони
У ніч проти 13 червня росіяни атакували Україну балістичними ракетами та п’ятьма десятками ударних безпілотників, сили протиповітряної оборони знешкодили 43 цілі. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 22:30 12 червня окупанти запустили 55 ударних БпЛА та дронів-імітаторів з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей.
Основні напрямки повітряного удару – Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені.
Зафіксовано влучання у дев’яти локаціях.
Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що вночі окупанти вдарили ракетою по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та шість авто.
Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада Синельниківського району. Пошкоджено 14 приватних будинків й машину.
По Слов'янській та Межівській громадах росіяни вдарили безпілотниками, поціливши по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі. Минулося без загиблих і постраждалих.
- У ніч проти 10 червня російська армія атакувала Україну 315 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами.
- 11 червня Росія атакувала Україну 85 безпілотниками, 49 з них було знешкоджено.
- У ніч проти 12 червня окупанти застосували 63 "шахеди" та дрони-імітатори. Знешкоджено 49 БпЛА.