Росія атакувала чотирма балістичними ракетами й 55 БпЛА: знешкоджено 43 дрони

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 13 червня росіяни атакували Україну балістичними ракетами та п’ятьма десятками ударних безпілотників, сили протиповітряної оборони знешкодили 43 цілі. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 22:30 12 червня окупанти запустили 55 ударних БпЛА та дронів-імітаторів з напрямків Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також чотири балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької та Ростовської областей.

Основні напрямки повітряного удару – Харківська, Донецька та Дніпропетровська області.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА. 28 – збито вогневими засобами ураження, 15 – локаційно втрачені.

Зафіксовано влучання у дев’яти локаціях.

Дніпропетровська обласна військова адміністрація повідомила, що вночі окупанти вдарили ракетою по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки та шість авто.

Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада Синельниківського району. Пошкоджено 14 приватних будинків й машину.

По Слов'янській та Межівській громадах росіяни вдарили безпілотниками, поціливши по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі. Минулося без загиблих і постраждалих.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА