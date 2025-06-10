Нова масована атака. Росія запускала сотні БпЛА, північнокорейську балістику й "Іскандери"

Основним напрямком удару цієї ночі був Київ

ППО (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч проти 10 червня російська армія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 282 цілі, повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 9 червня противник атакував:

← 315 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії;

← двома балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області;

← пʼятьма крилатими ракетами "Іскандер-К" із Курської області.

Основним напрямком удару став Київ.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 284 засоби повітряного нападу противника, 220 збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені:

← 213 БпЛА (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 64 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

← дві балістичні ракети KN-23;

← пʼять крилатих ракет "Іскандер-К".

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу у 11 локаціях, падіння збитих (уламки) у 16 локаціях.

В Одесі ворог влучив в житловий будинок. Зокрема були пошкоджені пологовий будинок, станція швидкої та підприємство.

Станом на зараз відомо про двох загиблих й дев'ятьох поранених.

У Києві внаслідок обстрілу постраждали чотири людини. Найбільших руйнувань зазнали Дарницький, Оболонський, Шевченківський та Голосіївський райони.

Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку Росії на Україну.

"Російські удари ракетами та шахедами гучніші, ніж намагання Сполучених Штатів та інших у світі примусити Росію до миру. Вже котру ніч замість припинення вогню – масовані удари "шахедами", крилатими ракетами та балістикою. Сьогодні був один із найбільших ударів по Києву. Мішенями були також Одеса, Дніпровщина та Чернігівщина, – написав він.