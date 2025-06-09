Основний удар росіян цієї ночі був спрямований на один з оперативних аеродромів – Ігнат

Речник Повітряних сил не уточнив, про який саме аеродром йдеться. Від масованого обстрілу РФ цієї ночі найбільше потерпали Київ і Рівне

Юрій Ігнат (Фото: Facebook спікера)

Головною ціллю російських окупаційних військ під час масованого обстрілу України у ніч проти 9 червня був один з оперативних аеродромів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

"Масований удар. Один із найбільших, яких завдає Росія останнім часом по нашій державі. Головний удар спрямовано, вже, мабуть, у пабліках обговорюють ці питання, на один з оперативних аеродромів, що був атакований противником", – сказав він.

Речник Повітряних сил не уточнив, про який саме аеродром ідеться.

Цієї ночі й уранці Росія запустила по Україні 479 дронів і 20 ракет різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 479 цілей. Найбільше від обстрілів потерпали Київ і Рівне.

Очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль казав, що ніч у регіоні була важка – під "потужним повітряним ударом". У Києві пошкоджено офісну будівлю в Дарницькому районі.

7 червня 2025 року Ігнат повідомив, що Росія застосовує вже до 500 дронів за ніч проти України та збільшує виробництво БпЛА.

Після 10:30 росіяни скинули КАБи на Запоріжжя. Там важко поранено жінку та зруйновано щонайменше сім приватних будинків.