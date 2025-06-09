У ГУР показали новий російський дрон V2U з ШІ. В чому його особливість

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило технічну "розпаковку" нового російського ударного безпілотника V2U. Його активно використовує російська армія на Сумському напрямку, передає ГУР.

Особливістю дрона є його здатність до автономного пошуку та вибору цілей за допомогою штучного інтелекту. Обчислювальна система базується на китайському мінікомп’ютері Leetop A203, як центральний процесор у якому використано високошвидкісну збірку на базі NVIDIA Jetson Orin.

"V2U оснащений лише одним GPS-модулем, що, ймовірно, свідчить про відмову росіян від використання супутникової навігації через роботу українських систем РЕБ", – повідомляє ГУР.

Імовірно, застосовується навігація за допомогою "комп’ютерного зору" – дрон порівнює зображення з камери з попередньо завантаженими фото місцевості, зазначає розвідка.

Також передбачена можливість керування у форматі FPV через LTE-зв’язок. Встановлено модем-роутер Microdrive Tandem-4GS-OEM-11, що працює з SIM-карткою українського мобільного оператора.

Попри російське маркування, елементна база модема – китайського походження, зазначили в розвідці.

За даними розвідки, безпілотник зібраний переважно з компонентів китайського виробництва: двигуна, GPS-модуля, сервоприводів, твердотільного накопичувача, далекоміра, регуляторів обертів, елементів живлення.

Крім того, встановлено японський світлочутливий сенсор Sony, електромагнітне реле ірландської компанії Te Connectivity, а також згаданий американський модуль Jetson Orin.

ГУР також знайшло ідентифікаційні дані двох російських і двох китайських компаній, що беруть участь у постачанні та складанні компонентів для цього типу БпЛА.

Новий дрон РФ (Фото: ГУР)

7 квітня 2025 року ГУР повідомило, що вперше виявило в російській зброї компонент індійського виробництва. Одночасно було зафіксовано помітне зниження кількості американських деталей.

12 травня ГУР знайшло у новій крилатій ракеті РФ понад 20 компонентів зі США та інших країн.