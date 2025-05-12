ГУР знайшло у новій крилатій ракеті РФ понад 20 компонентів зі США та інших країн

Також у ракеті S8000 "Бандероль" знайдено деталі з Японії, Швейцарії, Південної Кореї, Австралії та Китаю

Ракета S8000 "Бандероль" (Фото: ГУР)

Головне управління розвідки Міністерства оборони ідентифікувало низку компонентів нової крилатої ракети Росії S8000 "Бандероль" і розкрило деякі технічні характеристики зброї. Понад 20 компонентів ракети мають іноземне походження, передає ГУР.

Встановлено, що розробником ракети є підсанкційне російське підприємство "Кронштадт". Основним носієм ракети є БпЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Також здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н.

Особливістю ракети є її здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет російського виробництва (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69) при збереженні характерної траєкторії польоту крилатої ракети.

"Бандероль" оснащена бойовою частиною масою до 150 кг і здатна долати відстань до 500 км зі швидкістю 500 км/год. Як паливо використовується авіаційний гас.

ГУР зафіксувало використання понад 20 компонентів іноземних виробників, з яких велика частка походить з США.

Так, у "Бандеролі" було знайдено 10 американських мікрочипів. Також ідентифіковані мікрочипи швейцарських, японських, південнокорейських і китайських виробників.

Окрім того, ідентифіковані інші деталі. Йдеться про австралійський телеметричний модуль (або його китайську копію), японські акумуляторні батареї, південнокорейські сервоприводи, а також китайський реактивний двигун та інерціальну навігаційну систему теж, імовірно, китайського походження.

Як зазначають у ГУР, китайський двигун Swiwin для авіамоделювання продається через онлайн-майданчики. Його орієнтовна вартість на AliExpress складає $16 000.

За даними розвідки, більшість іноземної електронної компонентної бази для ракети "Бандероль" надходить через мережу одного з найбільших російських дистриб’юторів електроніки "Чіп і Діп".