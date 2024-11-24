CNN: Північнокорейські ракети, якими Росія атакувала Україну, містять деталі зі США та Європи

Деякі проаналізовані деталі були виготовлені у 2023 році, що свідчить про можливість швидкого постачання до Північної Кореї

Північнокорейська ракета (Фото: KCNA)

Від початку поточного року Росія запустила по Україні 194 балістичні ракети, з них третина – це північнокорейські KN-23, у яких виявлено деталі, вироблені у країнах Заходу. Про це повідомив канал CNN із посиланням на власні підрахунки, що були підтверджені українськими військовими.

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Цього року Росія випустила по Україні близько 60 північнокорейських ракет KN-23, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Це становить майже кожну третю зі 194 балістичних ракет, випущених у 2024 році.

У серпні та вересні стався сплеск атак балістичними ракетами.

"Ми бачимо, що з весни Росія набагато більше використовує балістичні ракети та безпілотники для ударів по Україні. І менше використовує крилаті ракети", – пояснив тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

Українські посадовці показали CNN уламки північнокорейських ракет, які засвідчують, що в їхніх системах наведення використовуються деталі зі США та Європи.

Відповідно до нещодавнього звіту Української незалежної антикорупційної комісії, ключові компоненти, які використовуються в північнокорейських ракетах, виробляють дев’ять західних виробників, зокрема компанії, що базуються в США, Нідерландах і Великій Британії. Деякі частини ракет KN-23/24, які вони проаналізували, були виготовлені у 2023 році, що свідчить про можливість швидкого постачання до Північної Кореї.

"Усе, що працює, щоб керувати ракетою, змушує її літати, — це все сторонні компоненти. Вся електроніка іноземна. Нічого корейського в ній немає", – пояснив CNN начальник Військово-дослідної лабораторії Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Андрій Кульчицький.

"Єдине, що є корейським, – це метал, який швидко іржавіє та піддається корозії", – додав він.

Представник української розвідки, який побажав залишитися неназваним, сказав, що розслідуванню заважають пошкодженням фрагментів ракети, але все ж можна визначити, що "переважна більшість компонентів є західними".

Ймовірно, 70% – американські, від відомих компаній. Вони також використовують компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії, наголосив він.

Звіт, опублікований на початку цього року британською дослідницькою організацією Conflict Armament Research (CAR), виявив, що 75% компонентів однієї з перших ракет КНДР, запущених по Україні, були виготовлені компаніями, які базуються в США.

У матеріалі йдеться, що точної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї, немає. Але всі ознаки вказують на те, що Китай є ймовірним каналом.

За даними CAR, у північнокорейських ракетах виявлено компоненти з понад 250 компаній. Але більшість цієї електроніки продається п'ятьма основними дистриб'юторами, які базуються в США й Канаді. CAR закликає політиків зосередити більше зусиль на регулюванні цих компаній.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк висловив надію, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа прагнутиме посилити контроль над незаконною торгівлею.

15 вересня Буданов заявив, що постачання озброєння з КНДР до Росії не можна порівняти ні з чим.

19 вересня стало відомо, що КНДР протестувала нову балістичну ракету, здатну нести боєголовку вагою 4,5 тонни.

5 жовтня The Times писала, що Північна Корея передає Росії мільйони снарядів на рік, але не всі якісні.