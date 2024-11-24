CNN: Ракеты из КНДР, которыми Россия атаковала Украину, содержат детали из США и Европы

Некоторые проанализированные детали были изготовлены в 2023 году, что свидетельствует о возможности быстрой поставки в Северную Корею

Северокорейская ракета (Фото: KCNA)

С начала текущего года Россия запустила по Украине 194 баллистические ракеты, из них третья часть – это северокорейские KN-23, в которых обнаружены детали, произведенные в странах Запада. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на собственные подсчеты, подтвержденные украинскими военными.

В этом году Россия выпустила по Украине около 60 северокорейских ракет KN-23, сообщил министр обороны Рустем Умеров. Это составляет почти каждую третью из 194 баллистических ракет, выпущенных в 2024 году.

В августе и сентябре произошел всплеск атак баллистическими ракетами.

"Мы видим, что с весны Россия гораздо больше использует баллистические ракеты и беспилотники для ударов по Украине. И меньше использует крылатые ракеты", – объяснил временно исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат.

Украинские чиновники показали CNN обломки северокорейских ракет, подтверждающих, что в их системах наведения используются детали из США и Европы.

Согласно недавнему отчету Украинской независимой антикоррупционной комиссии, ключевые компоненты, используемые в северокорейских ракетах, производят девять западных производителей, в том числе компании, базирующиеся в США, Нидерландах и Великобритании. Некоторые части проанализированных ракет KN-23/24 были изготовлены в 2023 году, что свидетельствует о возможности быстрой поставки в Северную Корею.

"Все, что работает, чтобы управлять ракетой, заставляет ее летать, — это все посторонние компоненты. Вся электроника иностранная. Ничего корейского в ней нет", — пояснил CNN начальник Военно-исследовательской лаборатории Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Андрей Кульчицкий.

"Единственное, что корейское, — это металл, который быстро ржавеет и подвергается коррозии", — добавил он.

Представитель украинской разведки, пожелавший остаться неназванным, сказал, что расследованию мешают повреждение фрагментов ракеты, но все же можно определить, что "подавляющее большинство компонентов – западные".

Вероятно, 70% – американские, от известных компаний. Они также используют компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии, подчеркнул он.

Отчет, опубликованный в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), обнаружил, что 75% компонентов одной из первых ракет КНДР, запущенных по Украине, были изготовлены базирующимися в США компаниями.

В материале говорится, что точной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею, нет. Но все признаки указывают на то, что Китай является возможным каналом.

По данным CAR, в северокорейских ракетах обнаружены компоненты из более чем 250 компаний. Но большинство этой электроники продается пятью основными дистрибьюторами, базирующимися в США и Канаде. CAR призывает политиков сосредоточить больше усилий на регулировании этих компаний.

Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк выразил надежду, что администрация новоизбранного президента США Дональда Трампа будет стремиться усилить контроль над незаконной торговлей.

15 сентября Буданов заявил, что поставки вооружения из КНДР в Россию нельзя сравнить ни с чем.

19 сентября стало известно, что КНДР протестовала новую баллистическую ракету, способную нести боеголовку весом 4,5 тонны.

5 октября The Times писала, что Северная Корея передает России миллионы снарядов в год, но не все качественные.