The Times: КНДР передает России миллионы снарядов в год, но не все качественные

Владимир Путин и Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Половина снарядов России, а это примерно три миллиона в год, были поставлены Северной Кореей. Об этом сообщает The Times со ссылкой на данные западной разведки и информацию от анонимных собеседников там же.

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Как сообщают информаторы издания, российский диктатор Владимир Путин во время визита в КНДР подписал соглашение с Ким Чен Ином и стал "зависимым" от государства ради успехов на войне в Украине. Несмотря на то, что многие снаряды считаются неисправными, их большое количество позволяет РФ добиваться успехов на фронте, в частности, захватив Угледар, пишет The Times.

В сентябре The Times сообщало, что Иран отправил в Россию 200 баллистических ракет, а Китай помог российской компании создать беспилотники большой дальности. Как сообщили изданию неназванные западные официальные лица, есть "четкие доказательства" того, что Китай становится одним из ключевых партнеров РФ.

Однако, несмотря на успехи на фронте, РФ несет большие потери, пишет издание. В день оккупанты теряют 1200 солдат, среди которых 480 – в боях за Покровск. Кроме того, Россия не способна одновременно отвоевывать Курскую область и вести наступление на Покровск без дополнительной мобилизации, сказал The Times, анонимный западный чиновник. По его словам, шансы на переговоры между Украиной и РФ в ближайшее время малы.

"Мы не видим никаких признаков того, что Путин отказывается от своей главной цели, какова покорение суверенитета Украины. Я не вижу никакой перспективы переговоров в ближайшее время", – сказал чиновник.

15 сентября Кирилл Буданов заявил, что поставки вооружения из КНДР в Россию не сравнимы ни с чем.

25 сентября Госсекретарь США подчеркнул, что следует остановить военное сотрудничество РФ с Ираном, КНДР и Китаем, чтобы достичь мира в Украине.

4 октября собеседник в разведке подтвердил LIGA, что вблизи оккупированного Донецка ликвидированы шесть северокорейских офицеров.