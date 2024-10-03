После успешной вербовки в России США ищут агентов в Китае, Иране и КНДР

Директор ЦРУ США Вияльм Бернс (Фото EPA)

Центральное разведывательное управление США вербует жителей Северной Кореи, Ирана и Китая в ряды своих информаторов. Инструкции на трех языках о том, как безопасно связаться с ведомством, опубликованы на сайте ЦРУ.

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Информаторы могут связаться с ЦРУ как через общедоступные сайты, мессенджеры и соцсети (Telegram, Facebook, X, Instagram, LinkedIn и YouTube), а также через Dark веб-сайты. В ведомстве заявили, что "авторитарные страны" ограничивают доступ своих граждан к информации, препятствуют свободе выбора и передвижения.

"Наши усилия на этом фронте увенчались успехом в России, и мы хотим, чтобы люди в других авторитарных режимах знали, что мы открыты для бизнеса", — сказано в сообщении.

Доцент кафедры международной политики в Университете иностранных языков Хангук в Сеуле Мейсон Ричи в интервью BBC отметил, что до этого момента не были замечены вербовки со стороны ЦРУ через YouTube или социальные сети, особенно на корейском языке. Он предположил, что США хотят завербовать, в частности, северокорейских торговцев, которые нелегально пересекают границу с Китаем. В отличие от других жителей Северной Кореи, они при помощи VPN могут иметь доступ к соцсетям и глобальному интернету.

По его словам, США воспринимают Китай, КНДР, Россию и Иран как "формирующийся блок", что вызывает ассоциации времен холодной войны.

В то же время заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн отметил, что в Китае есть много людей, недовольных режимом Си Цзиньпина, передает BCC со ссылкой на его интервью Bloomberg.

10 июня Минобороны Британии писало, что власти России активизировали вербовку военных для участия в войне против Украины в странах Африки, так как ресурс заключенных уже исчерпан, а проводить дополнительную мобилизацию внутри страны — опасно.

12 июня стало известно, что на войне погибли двое индейцев, которых завербовала Россия. Посольство Индии призвало Кремль вернуть иностранцев домой.

20 сентября стало известно, что Россия завербовала жителей Ганы и обманом отправила их воевать против Украины. Больше десяти завербованных считаются пропавшими без вести.