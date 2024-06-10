Россия начала рекрутинг бойцов из Африки, чтобы избежать мобилизации – разведка Британии

В оборонном ведомстве полагают, что эта кампания, вероятно, призвана компенсировать потери российской армии на поле боя

Непальские военные в Украине. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Власти России активизировали вербовку военных для участия в войне против Украины в странах Африки, ведь ресурс заключенных уже исчерпан, а проводить дополнительную мобилизацию внутри страны — опасно. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные собственной разведки.

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В Минобороны Британии отметили, что Россия предлагает им премию за присоединение к своим рядам в размере $2000, ежемесячную зарплату в $2200 и российский паспорт.

В оборонном ведомстве считают, что эта кампания, вероятно, призвана компенсировать потери российской армии на поле боя, а также поддержать наступательные действия на нескольких направлениях фронта.

Также по данным британской разведки, Россия расширяет свою вербовку на Глобальном Юге, чтобы избежать дополнительных волн мобилизации внутри самой РФ, ведь их резерв осужденных, воюющих против Украины, скорее всего, исчерпан.

"Предыдущая мобилизация на войну не только была непопулярна внутри страны для главы Кремля Путина и российского правительства, но и привела к рекордной нехватке рабочей силы и оттоку квалифицированных рабочих, таких как врачи и IТ-специалисты", – отметили в британской разведке.

Также там напомнили, что по данным украинской разведки, рекрутинг иностранных наемников, в частности, проходит в Центральной Африке — Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

9 июня издание Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников писало, что Кремль заставляет тысячи иностранных студентов и мигрантов воевать на стороне России против Украины, используя их в качестве дополнительной силы для наступления в Харьковской области.

11 декабря CNN сообщило, что 15 000 непальцев присоединились к российской армии после того, как российское правительство объявило о выгодном пакете для иностранных боевиков, которые могли бы присоединиться к армии РФ.

19 марта сообщалось, что Россия завербовала около 2000 непальских мужчин для участия в войне против Украины.

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