Разведка заявила о массовом дезертирстве наемников из Непала из частей армии России

В ГУР заявили, что группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам

Непальские военные в Украине (Фото: EPA)

Главное управление разведки Министерства обороны заявило о массовом дезертирстве наемников из Непала из частей российской армии, воюющих против Украины.

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По данным разведки, бегство наемников из Непала, закрепленных за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в "мясных штурмах", жестоким отношением полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от выполнения приказов идти на верную смерть, а также – невыплатой обещанных денег.

В ГУР заявили, что группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности – в Луганской области, где находился личный состав в/ч 29328, но, "как правило, результатов этот процесс не дает".

Отмечается, что главари российской мотострелковой воинской части в рапортах и докладах высшему командованию объясняют дезертирство непальцев якобы вероятным "отбытием в родную страну из-за землетрясения".

"Впрочем, попасть из оккупированной Луганской области обратно в Непал самостоятельно – дело не слишком легкое. К тому же за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности", – добавили в ГУР.

11 декабря CNN сообщило, что 15 000 непальцев присоединились к российской армии после того, как российское правительство объявило о выгодном пакете для иностранных боевиков, которые могли бы присоединиться к армии РФ.

19 марта сообщалось, что Россия завербовала около 2000 непальских мужчин для участия в войне против Украины.

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