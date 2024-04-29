Дезертирство в армии РФ. ГУР: Всего самовольно оставили службу более 18 000 военных
Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что среди оккупационной армии России растет уровень дезертирства: всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 000 российских военных.
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По данным ГУР, около 12 000 беглецов – приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно привлекает в боевые действия на востоке Украины.
Разведка отметила, что ориентировочно 10 000 из них призваны Москвой через мобилизацию, а остальные 2000 – контрактники.
В 58-й общевойсковой армии, которая также входит в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек, добавили в ГУР.
- 25 апреля пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщил, что российская армия терпит большие потери в живой силе и легкобронированной технике во время ударно-штурмовых действий: в среднем 85% потерь — как в живой силе, так и в технике — противник понесет на Восточном направлении.