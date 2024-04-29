Дезертирство в армии РФ. ГУР: Всего самовольно оставили службу более 18 000 военных

По данным ГУР, около 12 000 беглецов – приходится на 8-ю общевойсковую армию Вооруженных сил РФ

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Главное управление разведки Министерства обороны заявило, что среди оккупационной армии России растет уровень дезертирства: всего в боевых подразделениях округа самовольно оставили службу более 18 000 российских военных.

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По данным ГУР, около 12 000 беглецов – приходится на 8-ю общевойсковую армию ВС РФ, которую враг постоянно привлекает в боевые действия на востоке Украины.

Разведка отметила, что ориентировочно 10 000 из них призваны Москвой через мобилизацию, а остальные 2000 – контрактники.

В 58-й общевойсковой армии, которая также входит в южный округ армии государства-агрессора, уровень дезертирства составляет около 2500 человек, добавили в ГУР.