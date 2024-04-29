Дезертирство в армії РФ. ГУР: Загалом самовільно залишили службу понад 18 000 військових

За даними ГУР, близько 12 000 утікачів припадає на восьму загальновійськову армію Збройних сил РФ

Кремль. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що серед окупаційної армії Росії зростає рівень дезертирства: загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 000 російських військових.

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За даними ГУР, близько 12 000 утікачів ― припадає на восьму загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно залучає у бойові дії на сході України.

Розвідка зазначила, що орієнтовно 10 000 з них призвані Москвою через мобілізацію, а решта 2000 ― контрактники.

У 58 загальновійськовій армії, що також входить до Південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб, додали в ГУР.