Дезертирство в армії РФ. ГУР: Загалом самовільно залишили службу понад 18 000 військових
Головне управління розвідки Міністерства оборони заявило, що серед окупаційної армії Росії зростає рівень дезертирства: загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 000 російських військових.
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За даними ГУР, близько 12 000 утікачів ― припадає на восьму загальновійськову армію ЗС РФ, яку ворог постійно залучає у бойові дії на сході України.
Розвідка зазначила, що орієнтовно 10 000 з них призвані Москвою через мобілізацію, а решта 2000 ― контрактники.
У 58 загальновійськовій армії, що також входить до Південного округу армії держави-агресора, рівень дезертирства становить близько 2500 осіб, додали в ГУР.
- 25 квітня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку.