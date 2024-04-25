85% втрат Росія зазнає на Східному напрямку – ОСУВ "Хортиця"

Речник ОСУВ "Хортиця" розповів, що воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

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Волошин розповів, що важливу роль у тому, що ворог зазнає великих втрат, відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.

Він акцентував, що воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки.

"А це щонайменше три ворожі бригади!" – наголосив він.

За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше атак російських військ за минулу добу було на Новопавлівському напрямку – 24, Бахмутському й Авдіївському – по 21, Лиманському – 19.

23 квітня Волошин повідомив про те, що Сили оборони контролюють переважну частину селища Очеретине на Авдіївському напрямку фронту, південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.

24 квітня, попри повідомлення низки західних медіа про нібито захоплення росіянами селища Очеретине, Волошин повідомив, що у межах району тривали бої й ситуація залишалася під контролем ЗСУ.

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