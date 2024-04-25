85% втрат Росія зазнає на Східному напрямку – ОСУВ "Хортиця"
Російська армія зазнає великих втрат у живій силі та легкоброньованій техніці під час ударно-штурмових дій: у середньому 85% втрат — як у живій силі, так і в техніці — противник зазнає на Східному напрямку. Про це LIGA.net повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.
Волошин розповів, що важливу роль у тому, що ворог зазнає великих втрат, відіграють мінні загородження та FPV-дрони, які допомагають зупиняти легкоброньовану і броньовану техніку противника.
Він акцентував, що воїни десантно-штурмової Таврійської бригади за шість місяців боїв на одному із напрямків знищили понад 300 одиниць ворожої техніки.
"А це щонайменше три ворожі бригади!" – наголосив він.
За даними Генерального штабу ЗСУ, найбільше атак російських військ за минулу добу було на Новопавлівському напрямку – 24, Бахмутському й Авдіївському – по 21, Лиманському – 19.
- 23 квітня Волошин повідомив про те, що Сили оборони контролюють переважну частину селища Очеретине на Авдіївському напрямку фронту, південна частина населеного пункту Донецької області під вогневим контролем артилерії української армії.
- 24 квітня, попри повідомлення низки західних медіа про нібито захоплення росіянами селища Очеретине, Волошин повідомив, що у межах району тривали бої й ситуація залишалася під контролем ЗСУ.
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