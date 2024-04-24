88-річний чоловік вийшов з окупованої частини селища Очеретине на Донеччині, щоб не отримувати російське громадянство. На підконтрольній українським військовим території його зустріли волонтери та відвезли у безпечне місце. Про це розповів керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами волонтерів, Іван Якович усю ніч ішов до якогось переїзду, поки не натрапив на них, де на його шляху стався обстріл, тож чоловікові довелося кілька годин ховатися.

"[Коли він дійшов до українських волонтерів], розповів, що в нього та сусіда росіяни забрали документи й сказали, що "вам видадуть російське громадянство". У нього з собою було лише пенсійне посвідчення і все — з документів. То він зібрав в один рюкзак і пішов", — розповів на відео один з волонтерів.

Мапа: Deepstate

Філашкін зазначив, що обласна влада спільно зі "Схід-SOS" оперативно евакуювали чоловіка до тимчасового шелтера у Дніпрі. Звідти Івана Яковича направлять до одного із закладів системи соціального захисту населення, де йому нададуть місце для проживання і всі необхідні послуги, кажуть в ОВА.

"Історія пана Івана вражає. Це — громадянська позиція та любов до Батьківщини. Я щиро вдячний всім, хто підтримує жителів області. Ваша небайдужість рятує життя наших людей!" — наголосив керівник ОВА.

14 квітня російські загарбники вдарили по селищу Очеретиному Донецької області – внаслідок цього загинула одна людина, двоє отримали поранення.

Читайте також: "Росія дуже хоче використати українців". Що зміниться в окупації після "виборів Путіна"