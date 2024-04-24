88-летний мужчина вышел из оккупированной части поселка Очеретино Донецкой области, чтобы не получать российское гражданство. На подконтрольной украинским военным территории его встретили волонтеры и отвезли в безопасное место. Об этом рассказал руководитель Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

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По словам волонтеров, Иван Яковлевич всю ночь шел к какому-то переезду, пока не наткнулся на них, где на его пути произошел обстрел, поэтому мужчине пришлось несколько часов прятаться.

"[Когда он дошел до украинских волонтеров], рассказал, что у него и соседа россияне забрали документы и сказали, что "вам выдадут российское гражданство". У него с собой было только пенсионное удостоверение и все — из документов. Так он собрал в один рюкзак и ушел", – рассказал на видео один из волонтеров.

Карта: Deepstate

Филашкин отметил, что областная власть совместно с "Восток-SOS" оперативно эвакуировали мужчину во временный шелтер в Днепре. Оттуда Ивана Яковлевича направят в одно из учреждений системы социальной защиты населения, где ему предоставят место для проживания и все необходимые услуги, говорят в ОВА.

"История пана Ивана поражает. Это – гражданская позиция и любовь к Родине. Я искренне благодарен всем, кто поддерживает жителей области. Ваше неравнодушие спасает жизни наших людей!" – подчеркнул руководитель ОВА.

14 апреля российские захватчики ударили по поселку Очеретино Донецкой области – в результате погиб один человек, двое получили ранения.

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