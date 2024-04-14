Россияне скинули авиабомбу на пятиэтажку в Донецкой области, есть погибшая и раненые: фото

Фото: Вадим Филашкин

Российские захватчики ударили по поселку Очеретино Донецкой области – в результате погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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Днем оккупанты ударили по населенному пункту авиабомбой – попали в пятиэтажку, из-под ее завалов удалось вытащить тело 67-летней женщины, написал чиновник.

Двое раненых были госпитализированы, они получают необходимую медицинскую помощь, отметил Филашкин.

Он призвал местных жителей не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.

Фото: Вадим Филашкин

Фото: Вадим Филашкин

Вчера россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область, в результате чего есть разрушения, погибшие и раненые, в частности, РФ била по Очеретиному авиабомбою КАБ-500.

Российские террористы намеренно расстреляли гражданский автомобиль в приграничье Новгород-Северского района. Погиб мужчина, везший продовольствие населению.

На Сумщине сегодня утром российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.

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