Россияне скинули авиабомбу на пятиэтажку в Донецкой области, есть погибшая и раненые: фото
Российские захватчики ударили по поселку Очеретино Донецкой области – в результате погиб один человек, двое получили ранения. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
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Днем оккупанты ударили по населенному пункту авиабомбой – попали в пятиэтажку, из-под ее завалов удалось вытащить тело 67-летней женщины, написал чиновник.
Двое раненых были госпитализированы, они получают необходимую медицинскую помощь, отметил Филашкин.
Он призвал местных жителей не рисковать своей жизнью и эвакуироваться.
- Вчера россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область, в результате чего есть разрушения, погибшие и раненые, в частности, РФ била по Очеретиному авиабомбою КАБ-500.
- Российские террористы намеренно расстреляли гражданский автомобиль в приграничье Новгород-Северского района. Погиб мужчина, везший продовольствие населению.
- На Сумщине сегодня утром российский дрон сбросил взрывчатку на грузовик, в результате чего погиб водитель.
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