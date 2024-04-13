Росія криє вогнем Донецьку область: є загиблі та поранені, приліт у п'ятиповерхівку – фото

Фото - Telegram Філашкіна

Росіяни вчергове обстріляли Донецьку область, в результаті чого є руйнування, загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Він зазначив, що всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 154 людини.

У Красногорівці (Мар'їнська громада) загинула одна людина, ще одна – поранена.

На Очеретине росіяни скинули КАБ-500 — поцілили у п’ятиповерхівку. Достеменно відомо про одну поранену. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію, зазначив Філашкін.

Також на території громади через обстріли РФ постраждало село Нетайлове — там загинули дві людини.

У Курахівській громаді загинула жителька Новоселидівки.

Глава ОВА заявив, що росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею, тому залишатися в області – небезпечно. Він закликав людей своєчасно евакуюватись.

Вдень 13 квітня росіяни прицільно обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівщини – вбили людину.

Читайте також: Російські ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, б'ють з 60 км – голова ОВА