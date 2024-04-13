Россия кроет огнем Донецкую область: есть погибшие и раненые, прилет в пятиэтажку – фото

Фото - Telegram Филашкина

Россияне в очередной раз обстреляли Донецкую область, в результате чего есть разрушения, погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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Он отметил, что всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 154 человека.

В Красногоровке (Марьинская община) погиб один человек, еще один – ранен.

На Очеретино россияне сбросили КАБ-500 – попали в пятиэтажку. Достоверно известно об одной раненой. Вероятно, под завалами находятся люди, однако поисковая операция пока невозможна из-за ситуации с безопасностью, отметил Филашкин.

Также на территории общины из-за обстрелов РФ пострадало село Нетайлово — там погибли два человека.

В Кураховской общине погибла жительница Новоселидовки.

Глава ОВА заявил, что россияне стремятся сравнять Донецкую область с землей, поэтому оставаться там – опасно. Он призвал людей своевременно эвакуироваться.

Днем 13 апреля россияне прицельно обстреляли гражданский автомобиль на приграничные Черниговской области – убили человека.

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