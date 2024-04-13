Російські ракети долітають до Запоріжжя за 30-40 секунд, б'ють з 60 км – голова ОВА

Загарбники перестали бити з С-300, але замінили їх "шахедами", "Іскандерами" та "Калібрами", зазначив Федоров

Фото: Нацполіція

Російські загарбники обстрілюють Запоріжжя з відстані 60 км – ракети окупантів долітають за 30-40 секунд, вкрай необхідні системи протиповітряної оборони. Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова Запорізької обладміністрації Іван Федоров.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"[Росіяни] обстрілюють з відстані до 60 кілометрів. Між "виходами" і "приходами" проходить не більше 30-40 секунд", – розповів він.

Наразі окупанти не б'ють по місту з С-300, проте замінили їх на дрони-камікадзе Shahed, ракети "Іскандер", також атакували й "Калібрами", зазначив посадовець.

Читайте також: Запорізькій області вдалося зібрати 1 млрд грн бюджету на фортифікації та армію – голова ОВА

За його словами, багато чого для захисту Запоріжжя вже зроблено – саме тому "багато ворожих дронів залишаються у посадках і полях", проте цього мало.

Він наголосив, що вкрай необхідні системи ППО, також потрібні засоби, аби відігнати російську авіацію, яка скидає керовані авіабомби.

"Цими бомбами Росія просто випалює наші міста і села. Ворог вже говорить про тритонні КАБи – вони можуть знищувати за раз цілі вулиці чи квартали", – пояснив він.

Читайте також: Росіяни не припиняли спроби посилити наступ на Запорізькому напрямку – голова ОВА

5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

6 квітня під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками в Запоріжжі пролунали вибухи.

8 квітня окупанти знову здійснили удар по Запоріжжю - загинуло троє цивільних людей.

Читайте також: "Росія хоче загнати нас у темряву. І в переговори", – голова Запорізької ОВА Іван Федоров