Российские ракеты долетают до Запорожья за 30-40 секунд, бьют с 60 км – глава ОВА

Захватчики перестали бить с С-300, но заменили их "шахедами", "Искандерами" и "Калибрами", отметил Федоров

Фото: Нацполиция

Российские захватчики обстреливают Запорожье с расстояния 60 км – ракеты оккупантов долетают за 30-40 секунд, крайне необходимы системы противовоздушной обороны. Об этом в интервью LIGA.net сообщил глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров.

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"[Россияне] обстреливают с расстояния до 60 километров. Между "выходами" и "приходами" проходит не более 30-40 секунд", – рассказал он.

Сейчас оккупанты не бьют по городу с С-300, однако заменили их на дроны-камикадзе Shahed, ракеты "Искандер", также атаковали и "Калибрами", отметил чиновник.

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По его словам, многое для защиты Запорожья уже сделано – именно поэтому "много вражеских дронов остается в посадках и полях", однако этого мало.

Он подчеркнул, что крайне необходимы системы ПВО, также нужны средства, чтобы отогнать российскую авиацию, сбрасывающую управляемые авиабомбы.

"Этими бомбами Россия просто выжигает наши города и села. Враг уже говорит о трехтонных КАБах – они могут уничтожать за раз целые улицы или кварталы", – пояснил он.

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5 апреля после обеда россияне ударили тремя ракетами по территории Запорожья, а вскоре нанесли повторный удар еще двумя ракетами. Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россияне цинично наносят повторные удары именно тогда, когда на место приезжают правоохранители, спасатели, медики и журналисты – когда специалисты пытаются спасти пострадавших.

6 апреля во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье прогремели взрывы.

8 апреля оккупанты снова нанесли удар по Запорожью – погибли трое гражданских людей.

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