У Запоріжжі лунала серія вибухів. В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Під час нічної російської атаки у Запоріжжі пролунали вибухи

Запоріжжя (Фото: Telegram)

Під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками у Запоріжжі пролунали вибухи. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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"Вибух у Запоріжжі", – написав він.

Перед тим Федоров попередив про загрозу крилатих ракет в області. Пізніше він повідомив про повторний вибух у місті.

В Україні вночі 6 квітня було оголошено масштабну повітряну тривогу через пуск крилатих ракет із Ту-95МС. У Київській області працювали сили ППО – було зафіксовано рух безпілотників.

У Польщі задля забезпечення безпеки повітряного простору під час ракетної атаки Росії проти України злетіли військові літаки.

5 квітня по обіді росіяни вдарили трьома ракетами по території Запоріжжя, а невдовзі здійснили повторний удар ще двома ракетами.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росіяни цинічно завдають повторних ударів саме тоді, коли на місце приїжджають правоохоронці, рятувальники, медики та журналісти – коли спеціалісти намагаються врятувати потерпілих.

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