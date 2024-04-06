Росія вдарила по Харкову дронами: є загиблі та поранені – фото

Харків (Фото: Telegram)

Вночі проти 6 квітня Росія завдала удару по Харкову, внаслідок чого у Шевченківському районі міста загинули двоє цивільних чоловіків, є постраждалі. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та поліція Харківської області.

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За даними Синєгубова, російські військові влучили поблизу житлових будинків.

За його словами, наразі відомо про щонайменше сімох поранених людей. Перед цим в обласному центрі пролунала серія вибухів. На місцях працюють фахівці ДСНС, медики та правоохоронці.

Харків (Фото: Telegram)

Харків (Фото: Telegram)

В обласній поліції уточнили, що постраждалих двох жінок та шістьох чоловіків із травмами та осколковими пораненнями доставили в лікарню.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.

В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.

5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.

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