Росія вдарила по Харкову дронами: є загиблі та поранені – фото
Вночі проти 6 квітня Росія завдала удару по Харкову, внаслідок чого у Шевченківському районі міста загинули двоє цивільних чоловіків, є постраждалі. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та поліція Харківської області.
За даними Синєгубова, російські військові влучили поблизу житлових будинків.
За його словами, наразі відомо про щонайменше сімох поранених людей. Перед цим в обласному центрі пролунала серія вибухів. На місцях працюють фахівці ДСНС, медики та правоохоронці.
В обласній поліції уточнили, що постраждалих двох жінок та шістьох чоловіків із травмами та осколковими пораненнями доставили в лікарню.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що окупанти здебільшого б'ють по Харкову з території Бєлгорода та області, ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.
- В ніч проти 4 квітня країна-терорист РФ завдала по Харкову кількох хвиль ударів дронами-камікадзе Shahed – унаслідок атаки є загиблі та поранені, зафіксовано влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектора.
- 5 квітня Росія завдала ударів КАБами по Харкову та Харківському району.
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