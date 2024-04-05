Росія вдарила по Запоріжжю, є поранені. Також обстріляла КАБами Харків

Росія вдарила по Запоріжжю, є поранені. Також обстріляла КАБами Харківдоповнено
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали два вибухи, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.
14:44. Для Запорізької області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики.
15:14. У місті пролунав перший вибух, повідомило Суспільне. За кілька хвилин пролунав наступний вибух.
15:28. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів по Харкову.
У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.
ДОПОВНЕНО о 15:46. Синєгубов заявив, що ворог вдарив по місту та Харківському району КАБами. Інформація про постраждалих, за його словами, поки що не надходила.
Внаслідок атаки на Запоріжжя є постраждалі, повідомив Федоров.
ДОПОВНЕНО о 16:36. У Запоріжжя після обстрілу росіян шестеро постраждалих, але це попередні дані. Секретар міськради Анатолій Куртєв пише, що пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток та заклад торгівлі.
- Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий – біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.
- Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.
- Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйновано ресторан, а в будинку вибито скло.
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