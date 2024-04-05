Росія вдарила по Запоріжжю, є поранені. Також обстріляла КАБами Харків

У Запоріжжі внаслідок російської атаки шестеро постраждалих, пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток та заклад торгівлі

Запоріжжя (Скриншот із відео)

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали два вибухи, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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14:44. Для Запорізької області оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики.

15:14. У місті пролунав перший вибух, повідомило Суспільне. За кілька хвилин пролунав наступний вибух.

15:28. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

У Харкові внаслідок атаки в ніч на 4 квітня є загиблі та поранені, зафіксовані влучання по житловій цивільній забудові, пошкодження житлової забудови приватного сектору.

ДОПОВНЕНО о 15:46. Синєгубов заявив, що ворог вдарив по місту та Харківському району КАБами. Інформація про постраждалих, за його словами, поки що не надходила.

Внаслідок атаки на Запоріжжя є постраждалі, повідомив Федоров.

ДОПОВНЕНО о 16:36. У Запоріжжя після обстрілу росіян шестеро постраждалих, але це попередні дані. Секретар міськради Анатолій Куртєв пише, що пошкоджені три багатоповерхівки, приватний будинок, гуртожиток та заклад торгівлі.

Вдень 27 березня Росія завдала двох ударів по Харкову: перший припав по житловому масиву в центрі міста, другий – біля Інституту хірургії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще 19 людей поранено, з них четверо – маленькі діти.

Синєгубов повідомив, що попередньо росіяни вперше вдарили по місту керованим боєприпасом великого калібру.

Вночі проти 28 березня російська армія атакувала Харків безпілотниками, внаслідок чого зруйновано ресторан, а в будинку вибито скло.

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