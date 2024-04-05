Россия ударила по Запорожью, есть раненые. Также обстреляла УАБами Харьков

В Запорожье в результате российской атаки шестеро пострадавших, повреждены три многоэтажки, частный дом, общежитие и заведение торговли

Запорожье (Скриншот с видео)

В Запорожье во время воздушной тревоги прогремели два взрыва, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

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14:44. Для Запорожской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики.

15:14. В городе раздался первый взрыв, сообщило Суспильне. Через несколько минут раздался следующий взрыв.

15:28. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что оккупанты наносят удары по Харькову.

В Харькове в результате атаки в ночь на 4 апреля есть погибшие и раненые, зафиксированы попадания по жилой гражданской застройке, повреждения жилой застройки частного сектора.

ДОПОЛНЕНО в 15:46. Синегубов заявил, что враг ударил по городу и Харьковскому району УАБами. Информации о пострадавших, по его словам, пока не было.

В Запорожье впоследствии атаки есть пострадавшие, сообщил Федоров.

ДОПОЛНЕНО в 16:36. В Запорожье после обстрела россиян шестеро пострадавших, но это предварительные данные. Секретарь горсовета Анатолий Куртев пишет , что повреждены три многоэтажки, частный дом, общежитие и заведение торговли.

Днем 27 марта Россия нанесла два удара по Харькову: первый пришелся по жилому массиву в центре города, второй – возле Института хирургии. В результате обстрела погиб мужчина, еще 19 человек ранены, из них четверо – маленькие дети.

Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра.

В ночь на 28 марта российская армия атаковала Харьков беспилотниками, в результате чего разрушен ресторан, а в доме выбиты стекла.

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